شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم بالمجان ضد الحصبة والحصبة الألمانية 8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر)، خلال الفترة من 8 حتى 26 من مارس الجارى.

وتأتى هذه الحملات فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتى تضم (أسوان، الوادى الجديد، البحرالأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، سيتم تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات والتى يكثر تواجد غير المصريين بها، والتى يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.

Advertisements

وأشار "مجاهد"، إلى أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابع "مجاهد"، أنه سيشارك فى الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحًا أن الطعم المستخدم فى الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد فى الذراع اليسرى.

وأكد مجاهد، أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحًا أن التطعيم آمن تمامًا.