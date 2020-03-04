شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات كثيرة نحو الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 7 يونيو المقبل، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى أبرز خطوات الوزارة:

ـ اقتراب مرحلة تسجيل استمارة التقدم على الامتحانات من الانتهاء.

ـ تسليم المديريات استمارة التقدم للامتحانات للكنترولات.

ـ بدء مراجعة الكنترولات للاستمارات الواردة من المديريات.

ـ قيام الكنترولات بتجهيز أرقام جلوس الطلاب.

ـ طرح مقترح جدول الامتحانات وتلقى مقترحات الطلاب عليه.

ـ حسم مصير الجدول خلال أيام وإعلانه بشكل رسمى.

Advertisements

ـ تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة.

ـ مراجعة النماذج الاسترشادية تمهيدا لإتاحتها للطلاب خلال أيام.

ـ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل فى حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو، كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبى.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتى الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمى رياضة.