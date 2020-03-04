شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض المعلومات الخاصة بكيفية توليد الكهرباء من تعمل محطات الطاقة الشمسية من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس بالإضافة إلى نصف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء و تقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها في المنازل أو أماكن العمل ، و فيما يلى بعض المعلومات عن الأواح الشمسية:

كيف تعمل الألواح الشمسية :

1-عندما تصطدم الفوتونات بخلية شمسية، فإن الذرات تفقد إلكتروناتها، في آلية تدعى الظاهرة الكهروضوئية «Photovoltaic effect».

2-من المعروف أنه إذا تم ربط الجانب الموجب مع السالب في الموصّلات مع وجود مصدر كهربائي فإنها تكوّن دائرة كهربائية، وعندما تتدفق الإلكترونات خلال هذه الدائرة، تكون ما يعرف بالخلايا الكهربائية المتعددة لتشكل لوحة شمسية، ويمكن توصيل لوحات متعددة (وحدات) معًا لتكوين مجموعة شمسية، وكلما زادت عدد اللوحات، زادت الطاقة التي يمكن توليدها.

3-تتكون الألواح الشمسية الكهروضوئية من العديد من الخلايا الشمسية، تصنع هذه الخلايا من أشباه الموصلات مثل السليكون، وتصمم في طبقتين طبقة موجبة وطبقة سالبة، والتي تكون ما يعرف بالمجال الكهربائي كما هو الحال في البطاريات.

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4-عند تركيب الألواح الشمسية في المنازل، تسقط أشعة الشمس على هذه الألواح ثم تقوم هذه اللوحات بتحويل ضوء الشمس إلى تيار مباشر – مستمر، ثم يتدفق التيار إلى العاكس الذي بدوره يحوّل الكهرباء من التيار المستمر إلى تيار متردد، بعد ذلك يمكن استخدام الكهرباء في المنازل.

5- تعتبر الألواح الشمسية بسيطة من حيث التركيب وجميلة المظهر، كما أنّها تعطي كفاءة عالية وميسّرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في معظم الأوقات

الجدير بالذكر أن محطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل بالكامل و تم ربطها بالشبكة بقدرة 1465 ميجا وات بإجمالى عدد 32 محطة منذ ديسمبر الماضى ، و وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى و ربطها بالشبكة القومية للكهرباء ، بنظام التملك و البناء و التشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص . يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم و التى يبلغ عددهم 40 محطة شمسية ، و يبلغ إجمالى الاستثمارات فى مشروع إنشاء 32 محطة شمسية لتوليد 1465 ميجا وات ببنبان بلغ 2 مليار دولار ، و نجح المشروع فى أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب ، و جميع من يعمل بالمحطات مصريين و لا يوجد سوى عدد محدود من الأجانب المندوبين عن بعض الشركات المشاركة فى المشروع.

