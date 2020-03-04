شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماعا عاجلا لدراسة تأثير فيروس كورونا على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة اليوم الاربعاء اجتماعا بمشاركة اتحاد الغرف السياحية، لدراسة التأثيرات المحتملة لقطاع السياحة بسبب فيروس كورونا ووضع خطط مستقبلية فيما يخص التسويق والترويج فى الخارج.

وقال المهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن هيئة التنشيط منذ بداية الاسبوع تعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات فى الدولة فى مقدمتها الطيران المدنى، واتحاد الغرف السياحية، والغرف السياحية الخمس لبحث خطتنا الفترة القادمة، وتقييم الموقف بسبب فيروس كورونا.

ولفت يوسف لليوم السابع إلى أن الهيئة فى حالة طوارئ لمتابعة الحركة السياحية بشكل يومى مع شركات السياحة والفنادق فى كافة المقاصد السياحية، و لازلنا نرصد البيانات والارقام من قطاع الطيران والقطاع الخاص السياحى فيما يخص التغير فى الحجوزات الحالية والمستقبلية.

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وأكد أن الهيئة فى حالة انعقاد دائم وتقييم للموقف بشكل يومى حتى نتمكن من ضبط خططنا وفقا للمتغيرات الطارئة، وحتى نتمكن من صياغة خطط ترويجية وتسويقية تتوافق مع الفترة القادمة، وأضاف قائلا :"طلبت تقرير من غرفة الشركات والفنادق عما اذا كان هناك إلغاء للرحلات أو حجز الفنادق، والاسواق السياحية وحركتها لمصر خلال يناير وفبراير والمؤشرات لشهر مارس، وبناء عليه يمكننا اتخاذ قرارات واضحة".