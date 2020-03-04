شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف التنمية المحلية.. تعرف على مهام وظيفة أخصائى حاسب آلى المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية قبل أيام عن حاجتها لشغل 5 أماكن للعمل "أخصائيين تشغيل حاسب آلى"، وفقا لقرار الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى رقم (125) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.

وحددت وزارة التنمية المحلية الوصف العام للوظيفة يقع هذه الوظيفة في إدارة الحاسبات بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اخاذ القرار ، ويختص شاغل هذه الوظيفة بالمعاونة فى إعداد وتصميم النماذج والاستثمارات اللازمة بتغذية أجهزة الحاسب وإدخال البينات ومراجعتها وإدارة قواعد البيانات.

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وأوضحت وزارة التنمية المحلية الواجبات والمسئوليات لمن سيشغل هذا المنصب كما يلى:

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر لمدير إدارة الحاسابات يعاون فى إعداد وتصميم النماذج والاستمارات الخاصة بتغذية الحاسبات يشارك فى إعداد الحاسب للعمل اليومى من ناحية التشغيل وأجهزة الطباعة لطبع المخرجات المطلوبة يشارك فى حل المشاكل الخاصة بالأجهزة والشاشات والاتصال بالجهات المعنية بالصيانة والاستفسار عن حلول الأعطال المختلفة يشارك فى عمل النسخ الدورية للبيانات والمعلومات المخزنة بداخل الحاسب. يشارك فى تشغيل قاعدة البيانات واستخراج الملومات والمؤشرات المطلوبة. يشارك فى مراجعة البيانات وتحديثها أول بأول يشارك فى تأمين البيانات والمعلومات المخزنة على الحاسبات ضد التلف أو العبث أو الضياع يحافظ على سرية البيانات التي يطلع عليها بحكم عمله يشارك فى تنفيذ برنامج صيانة الأجهزة والمعدات الفنية بما يضمن استمرارية صلاحيتها للعمل. يقوم بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة شغل الوظيفة مؤهل عال مناسب

وكان اللواء محمود شعراوى وزير وزير التنمية المحلية، أعلن عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يأتى وفقاً لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى بالمسيمات الآتية:"5 أخصائى تشغيل حاسب آلى، و5 مهندس "ميكانيكا – مدنى – عمارة" ، و5 أخصائى تخطيط عمرانى، و 5 باحث قانونى"

وحول الشروط العامة الخاصة بهذه الوظائف أشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط ، و ألا يزيد سنة المتقدم عن 35 عاماً، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي، و لا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أى التزام بالتثبيت أو التعيين فى وظائف دائمة، على أن ينتهي الإعلان في 8 مارس الجارى.