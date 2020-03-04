اليوم.. إقامة معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إقامة معرض اليوم الواحد بمحافظة المنوفية، الأربعاء 4 مارس الجاري، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمركز الثقافي بمسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم.

يبدأ المعرض في الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الرابعة عصرًا، ويشتمل المعرض على شنطة الإمام وبها عشرون كتابًا بقيمة 100 جنيه فقط، وشنطة المجلس وبها عشرة كتب بقيمة 50 جنيهًا فقط، إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.