مصر | إخلاء سبيل 4 من "ألتراس أهلاوي"

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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 4 متهمين من "ألتراس أهلاوي" في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمون المخلى سبيلهم هم كل من:

1- محمود صلاح عطيطة أحمد.

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2- محمد حسن توفيق محمد محمد.

3- أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود.

4- أحمد أيمن أحمد محمد الشيخ.