مصر | القبض على سائق بحوزته منشطات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على سائق بحوزته منشطات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن بمطار القاهرة، من القبض على شخص بحوزته منشطات مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سائق، حال تواجده بساحة انتظار السيارات بأحد مباني الركاب بميناء القاهرة الجوي، وبحوزته أربع حقائب سفر بداخلهم كمية من المنشطات عبارة عن مستحضرات طبية، عسل، شيكولاته، جميعهم مجهولين المصدر.

بمواجهته أقر بقيامه بتجميع المضبوطات المُشار إليها من الأسواق المحلية بغرض الترويج لها بين المودعين والمستقبلين والركاب المُغادرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.