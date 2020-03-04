شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السيطرة على حريق المستشفى الجامعي.. «غرباوي» يوجه رسالة شكر لـ«أمن قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، رسالة شكر إلى رجال الأمن بقنا بعد السيطرة على الحريق الذي شب في المستشفى الجامعي.

وكتب «غرباوي» في حسابه على فيس بوك: «شكرى الجزيل بأرق كلمات الشكر وعرفانى وامتنانى نيابة عن جامعة جنوب الوادى لمديرية أمن قنا بكل رجالها البواسل متمثلة في اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ولرجال الحماية المدنية برئاسة العميد سامح نسيم، وكل رجاله الذين ظلوا لمدة ساعة يكافحون الحريق الذي شب بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية وتمكنهم من إنقاذ عدد من العالقين بالمبنى ومحاصرة الحريق في غرفة واحدة، وبذلك تمكنوا من الحفاظ على الأرواح وعلى بقية المبنى من امتداد الحريق له".

وأضاف: .«خالص شكرى وامتنانى لكل من تعاطف على البعد ومن تواصل للاطمئنان على الجامعة وأهلها ومبانيها، ستظل مصر دائما وأبدا قوية منيعة بسواعد الرجال المخلصين ....حمى الله الوطن الأصغر جامعة جنوب الوادى والوطن الأكبر مصر».