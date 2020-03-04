شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة: لن نسمح لأحد بتمثيل مصر في الخارج باسم «الأوقاف» ما لم يكن مؤهلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن اختبار أصحاب الدعوات الخاصة للخارج يهدف إلى الحفاظ على صورة عالم الدين الذي يمثل مصر بالخارج بما يليق بمكانتها وريادتها الدينية.

وقال وزير الأوقاف: «لن تسمح الوزارة لأحد على الإطلاق لتمثيل الأوقاف في الخارج أو السفر بناء على خطاب منها ما لم يكن المرشح للسفر مؤهلا علميا لتمثيل بلده تمثيلا مشرفا، وأن الاختبارات ستكون تحريرية وشفوية لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وبخاصة في مجال الخطاب الديني».

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة لن تسمح لغير المتميزين لتمثيلها أو السفر باسمها في أي شأن يخص الخطاب الديني لا إيفادًا ولا دعوات خاصة، نظرًا لأن المهمة شديدة الخصوصية، ومن يتحدث فيها سيكون لسان حال بلده ومؤسسته التي ينتمي إليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.