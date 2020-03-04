شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: «مدينة المعرفة» تساهم فى بناء مصر الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، أعمال تنفيذ مشروع «مدينة المعرفة»، التى يتم إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تأتى تكريسًا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية، إذ تضم مراكز بحوث وابتكار تكنولوجى، والتدريب المتخصص فى التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة إلى مقار الشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات.

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وزار «طلعت» المبنى الإدارى للمدينة، واستمع إلى شرح مفصّل حول الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وقال إن «المعرفة» تضم مشروعات واعدة، تمثل نقاطًا مضيئة فى بناء مصر الرقمية، فسيتم من خلالها بناء قاعدة عريضة من الخبرات والكفاءات فى جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجّهًا الشكر إلى القائمين على المشروع فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نتيجة المجهودات المبذولة والإنجاز فى معدلات التنفيذ، وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه.

وأضاف «طلعت» أن هناك متابعات بشكل دورى ومكثف لسير العمل فى المشروع، إذ تشمل المرحلة الأولى منه 4 مبانٍ، هى «جامعة مصر المعلوماتية التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تُعد أول جامعة فى الشرق الأوسط وإفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبنى التدريب الذى يضم فرعًا للمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين للوزارة، بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ومبنى للبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وكذلك مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية».

وزار «طلعت» مبنى وزارة الاتصالات فى الحى الحكومى، كما تفقد مسار الربط بين مركز البيانات الخاص بالحكومة والحى الحكومى، والمقر الجديد لمبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية، والذى يُعد إضافة قوية إلى مقار هيئة البريد ودعمًا كبيرًا لمنظومة العمل به، منوهًا باختيار تصميم معمارى يجمع بين التصميم الذكى والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة، التى تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية فى المبانى من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة.