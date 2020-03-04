شكرا لقرائتكم خبر عن «هالة» من الصين: سلبية تحاليل 1447 مشتبهًا بـ«كورونا المستجد» فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ1447 حالة مشتبهاً فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، جاءت جميعها سلبية، ماعدا حالتى شخصين أجنبيين، تم الإعلان عنهما مسبقًا.

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وقالت- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر السفارة المصرية، بجمهورية الصين الشعبية، لاستعراض التقرير المحدث بشأن الوضع فى مصر للفيروس- إنه لم تثبت إيجابية أى حالة مشتبه فى إصابتها فى مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبى كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية، آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحى، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، وغادر الحجر الصحى.

وأضافت «هالة» أن الحالة الثانية لشخص أجنبى، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضى، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وتم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين له، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حيالهم، وتزويد مقر عمله بعيادات للمسح الطبى.

وأكدت وزيرة الصحة، مجددًا، عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الصين لحماية شعبها وأبناء الشعوب الأخرى وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية. وطالبت الوزيرة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة الشديدة فى نشر الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أى أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.