شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى»: تفعيل إدارات الأزمات ومجموعات الرصد بالمحافظات للوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة فى المحافظات جميعًا لمجابهة تفشِّى «كورونا»، لافتًا إلى أنه وجّه المحافظين باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى تم الاتفاق عليها فيما يخص الوقاية ومكافحة الفيروس وتعزيز قدرات المحافظات والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يوميًا.

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وأضاف «شعراوى»، فى تصريحات أمس، أن التوجيهات التى أصدرها للمحافظات تتضمن التنسيق المستمر مع مديرية الشؤون الصحية والمتابعة الدورية لتداعيات الموقف والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة ومتابعة جميع التقارير اليومية الصادرة عن وزارة الصحة وتكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مطالبًا المحافظين بوضع خريطة لأماكن التجمعات لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ وتفعيل دور إدارة الأزمات داخل دواوين المحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولًا بأول، وكذا تفعيل دور مجموعات الرصد.

ووجّه «شعراوى» بتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين فى مجابهة الفيروس، ووضع خطة لمرور المحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة وكذا المستشفيات واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم فى المحافظات لتفعيل دور المدارس، وكذا التنسيق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه، منوهًا بضرورة تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار «كورونا» والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافى الإصابة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وإعداد منشورات توعوية وتوزيعها فى الأماكن المزدحمة.

وأشار «شعراوى» إلى ضرورة المتابعة الدورية لتداعيات الموقف والمشاركة فى غرفة عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء المنعقدة بشأن الفيروس ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التى تم تحديدها فى كل محافظة حال الضرورة والتوعية المستمرة للمواطنين باستخدام الإعلام المرئى والمكتوب والمسموع وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مردفًا: «(التنمية المحلية) أوصت بنشر الوعى الصحى فى المدارس والجامعات وإعداد خطة مرور دورية فى الأماكن المزدحمة والتجمعات، بالتنسيق مع وزارة الصحة.