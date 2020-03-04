شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لتدريب الصحفيين على التصدى للأخبار الكاذبة بالجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية دورة تدريبية وورشة عمل لعدد من الصحفيين بعدة مؤسسات صحفية منها «المصرى اليوم»، بهدف التعرف على أحدث الوسائل المتقدمة والمختلفة فى مجال التحقق من الأخبار الزائفة والتصدى لانتشار الـ«Fake News».

Advertisements

ونظمت الدورة السفارة البريطانية بالقاهرة فى إطار مبادرة Inspire Egypt بالتعاون مع وكالة رويترز للأنباء، وشملت استعراض المدربين سارة الخليلى وفادى رمزى لأدوات التحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو الزائفة، والتدريب العملى على ذلك فى معامل الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة قامت من خلال مكتب التعاون الدولى التابع لها، بالترتيب والتنسيق مع السفارة البريطانية بالقاهرة لاستضافة هذه الدورة، وذلك فى إطار إيمان الجامعة بأهمية دور الصحفيين ومسؤوليتهم العامة فيما يتعلق بالشفافية والمصداقية فى ظل السباق الكبير والتنافس الشديد فى سرعة نشر الأخبار المعتمد على استخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة.

وقال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية: «الهدف من الدورة تحسين معايير الأداء الصحفى فى ظل المستحدثات التكنولوجية الراهنة بما يعود بالنفع على الواقع الصحفى والإعلامى والمجتمعى فى مصر».