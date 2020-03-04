شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت، الثلاثاء، فترة الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.

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وذكرت الهيئة أنه سيتم إجراء الانتخابات فى لجان خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام فى المقر الرئيسى وقليوب و6 أكتوبر والإسكندرية وبالنسبة لمؤسسة الأخبار فى المقر الرئيسى و6 أكتوبر والإسكندرية.

وتستمر فترة الصمت الانتخابى اليوم فقط، وفيما يتعلق بمرحلة الفرز والتصويت، فتنطلق فى مؤسسة الأهرام غداً، وفى مؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم 8 مارس، وفى مؤسستى دار التحرير ودار المعارف يوم 10 مارس، وفى مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم 12 مارس، على أن تبدأ العملية الانتخابية فى تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم 15 مارس. وامتلأ شارع الجلاء وشارع الصحافة المتفرع منه بلافتات ودعاية المرشحين من صحفيين وعمال وإداريين بالمؤسسات الصحفية القومية لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، حيث امتلأت جدران مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم والشوارع الجانبية بأغلبية لافتات المرشحين من العمال.

وركزت أغلبية برامج المرشحين على خطة إصلاح المؤسسات القومية وضرورة إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة لكل المؤسسات القومية وتنمية موارد المؤسسة واستغلال الأصول، فيما أجرى عدد من المرشحين جولات لهم داخل المؤسسات. وطبعت مؤسسة روز اليوسف كتيب دعاية يضم كل المرشحين على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وذلك بناء على قرار المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بطبع كتيب دعاية يضم كل المرشحين من كل الفئات «صحفيين- إداريين- عمال».