شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تحذر من كمامات «بير السلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مساندة قطاع المستلزمات الطبية جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، وتوفير احتياطى استراتيجى من المستلزمات الطبية، المتعلقة بالوقاية من الفيروس، واستهداف الوزارة توفير 30 مليون كمامة، لتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة، مشيدا بشفافية واحترافية وزارة الصحة مع هذا الملف، داعيا الوزارة والإعلام لإطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيروس والوقاية منه، فى المدارس والجامعات والمترو والأماكن المزدحمة.

وكشف محمد إسماعيل عبده، خلال اجتماع الشعبة، المنعقد مساء أمس الأول، بمشاركة الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء، لمناقشة قضايا قطاع المستلزمات الطبية، وعلى رأسها الموقف من فيروس كورونا، مشيرا إلى توريد 15 مليون ماسك طبى لوزارة الصحة، وتعهد شركتين بتوريد جزء كبير من إنتاجهما إلى الوزارة بسعر التكلفة، بقيمة 40 قرشا للماسك الواحد، (يباع فى الصيدليات ما بين 5 و6 جنيهات)، وتبرع شركة أخرى بجزء من مخزونها دعمًا للدولة.

وحذر رئيس الشعبة مصانع وورش بير السلم، التى انتهزت فرصة التكالب على شراء الماسك الطبى، وإنتاجه بكميات كبيرة، رغم أنه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدا أن الشعبة سوف تتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش.