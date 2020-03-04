شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تكرم رئيس نقل الكهرباء فى "يوم المهندسة العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تكريم من دولة الأردن فى يوم المهندسة العربية خلال الاحتفال الذى نظمة اتحاد المهندسين العرب، وتحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن تحت عنوان "نحو مهندسة عربية مؤثرة".

وكانت جمعية المهندسين الكويتية اختارت المهندسة صباح مشالي، ضمن أفضل 5 سيدات بالوطن العربى، والأكثر تأثيرًا والأفضل ٱداء على مدار العام الماضى، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكويت بيوم المرأة الكويتية الذى سيقام يوم الأحد المقبل، بحضور عدد من ملوك وأمراء الكويت ولفيف من الشخصيات العامة من مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء تولت رئاسة الشركة يناير 2019 وأنه منذ تولتها أخذت على عاتقها خطة الوزارة لتطوير شبكة نقل الكهرباء وتوسعهتا لاستيعاب القدرات الهائلة التى يتم إضافتها للشبكة القومية سواء من الطاقات المتجددة أو التقليدية، وهو ما جعل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يشيد بها فى كل لقائته ويطلق عليها "ست بألف راجل وليست 100"، ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ الخطة المحددة لعام 2019 بنسبة نجاح 100.3%.

كما نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى فى زيادة حجم الإيرادات خلال عام 2019 إلى 3 مليارات جنيه، غيرت الشركة شعارها العام الماضى ليصبح "هدفنا الريادة و التميز محلياً وعالمياً"، وذلك بهدف تنفيذ خطة التطوير والتوسعات التى تقوم بها وزارة الكهرباء للقضاء على مشاكل انخفاض الجهد التى ينتج عنها انقطاعت ببعض محافظات الصعيد.