شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار برنامجا توعويًا عن "الكتابة المصرية القديمة" وذلك بالتعاون مع المدارس التابعة للمعاهد القومية.

وقد بدأ البرنامج أمس الاثنين الموافق 2 مارس وسينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وذلك لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وقالت الدكتور رشا كمال مدير عام الإدارة أن هذا البرنامج هو استكمالا لمشروع المكتبات والذي استهدفت فيه الإدارة المكتبات العامة ومكتبات المدارس لربط الطلاب بالمكتبة المدرسية ودفعهم إلى الإطلاع والبحث العلمى.

وأشارت منى غريب مسئول ملف برامج الأطفال بالإدارة أن البرنامج يضم في مرحلته الأولى ثلاث مدارس تابعة للمعاهد القومية، ويشمل البرنامج ندوة عن الكتابة والكاتب في مصر القديمة ومكانته وتماثيله وخطوط اللغة المصرية القديمة خاصة الخط الهيروغليفى من خلال عرض تقديمي، ثم ورشة عمل لكتابة الطلاب أسماءهم بالخط الهيروغليفي داخل خراطيش حتى يتسنى تعميم التجربة علي المدارس الحكومية.

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وتولى وزارة السياحة والاثار اهتمام خاص بالنشء لتعريفه بقيمة الحضارة المصرية القديمة حيث نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، أول أمس، برنامجًا توعوياً لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان "رحلة مومياء" بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط فى موكب ملكي مهيب.

وقالت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن هذا البرنامج يلقي الضوء على اهم الأحداث التي تعرضت لها المومياوات الملكية من بداية اكتشافها بالمقابر الملكية والاستعداد لنقلها والدراسات العلمية التي اجريت عليها لتحديد العديد من المعلومات عنها.

والبرنامج تضمن ورشة تعليمية تفاعلية داخل متحف الطفل بالمتحف، وفيها تم الاستعانة بنموذج مقلد لمومياء الملك توت عنخ آمون، والذي يعتبر أحد النماذج التعليمية الموجودة بمتحف الطفل، كما تم عرض بعض المواد التي استخدمها المصري القديم في عملية التحنيط كما ورد ذكرها على جدران معبد إدفو.

وأشارت إلى انه في نهاية البرنامج سيقوم الطلاب بكتابة رسائل تذكارية لوداع المتحف المصري بالتحرير للمومياوات الملكية، حيث سيتم اهداء تلك الرسائل داخل صندوق مغلق الى القسم التعليمي بمتحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية اليه.