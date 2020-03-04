شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص كلمة الكاتب الصحفى خالد صلاح خلال حفل bt100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365”، كلمة فى افتتاح حفل توزيع جوائز bt100 في دورتها الثالثة، وإليكم نص الكلمة:

لقاء على نجاح، وتجديد للعهد، ووعد بالمزيد...

السادة الحضور:

أرحب بكم في حفل توزيع جوائز bt100 في دورتها الثالثة، مبتهجا بتلك الكوكبة اللامعة من المسؤولين وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال، وفخورا بما أحرزته الجائزة من حضور وثقل في الأوساط الاقتصادية والوطنية، وما يتردد لها من صدى في المنطقة.

إننا إذ نلتقي على شرف الاحتفاء بزُمرة من الناجحين، أفرادا ومؤسسات، نقف الآن على تجربة أكثر نضجا وثباتا، بعدما خطت الجائزة إلى آفاق أرحب، وحققت أكثر مما كنا نتوقع، إلى الحد الذي يُمكنني معه القول بثقة مطلقة إن bt100 الآن غير ما كانت عليه في العام 2018، وإنها باتت قوية ومُتحققة، بعدما اشتدّ عودها ووطدت روابطها بالمحيط الاقتصادي.

الأمر الذي فرض علينا أن نلتفت إلى تلك الظاهرة السنوية بعمق أكبر، ساعين إلى ترسيخ فاعليتها، وإكسابها شخصية اعتبارية مستقلة، بما يعزز النجاح ويُعظّم التطلعات المستقبلية.

عملنا في الدورة الحالية على تطوير الجائزة وإعادة هيكلتها، وإرساء قاعدة متينة لإدارة تفاصيلها الفنية والتحكيمية، فاستعنّا بنخبة من أبرز الفاعلين في الاستثمار وأسواق المال والإعلام وقياس الرأي.

وقد وضعت اللجنة حزمة من المعايير المنضبطة والشاملة، تبحث أداء المؤسسات على أصعدة عدّة، منها: الشفافية، والحوكمة، والإنتاج، ونمو الأرباح، وعوائد المساهمين، والإسهام في الناتج المحلي، ومواكبة التطوير والأبحاث، والمسؤولية الاجتماعية، والشراكة مع القطاع العام، وتوليد الوظائف، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة، ومراعاة السلامة البيئية، والتفاعل مع الإعلام، وأخيرا معدلات رضاء العملاء.

طبقنا حزمة من المعايير في الدورة الراهنة، وسنتوسع بدءا من العام المقبل، مع إتاحة المشاركة في الجائزة من خلال التقدم المباشر، وستضع أمانة bt100 نسخة من المعايير وخطة الهيكلة بين أيديكم.

ونعمل في المدى القريب على التوسع المؤسسي والفني، آملين أن نطلق مطبوعة اقتصادية وفنية متخصصة للجائزة، وأن تمتد مظلتنا لتشمل المؤسسات والعلامات الأجنبية البارزة في السوق المصرية، وصولا إلى التوسع بالجائزة وإقليميا وعالميا، لتكون مؤسسة لتقييم الجدارة وفاعلية الاستثمار وتوثيق أنشطة المؤسسات ونجاحاتها، مستمدة القوة من مجتمع الأعمال، ومساندة له في اتجاه مزيد من النموّ والاستدامة.

ختاما، أشكر السيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على شمول جائزة bt100 برعايته الكريمة للعام الثاني على التوالي، كما أشكر الرعاة والداعمين، وأسجل شكرا وعرفانا خالصين لرموز الاقتصاد والإعلام أعضاء لجنة التحكيم الكرام:

وزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان.

ووزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح.

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ووزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان.

ورئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي.

والمدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح.

والإعلاميين:

ألبرت شفيق رئيس مجموعة قنوات on .

ومحمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن .

ومحمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور.

ومحمد عبد الباقي رئيس تحرير مجلة Business Today .

ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة.

والشكر أولا وأخيرا لشركاء النجاح - من المؤسسات والأفراد - الذين يعملون باجتهاد حقيقي من أجل مزيد من التنمية والرفاهية.

وقبل أن أغادر موقعي، أشير إلى أن خطة التطوير تضمنت تحويل الجائزة إلى عُرس سنوي يواكب حالة الاحتفال والنجاح، وينطلق من تلك الدورة، مع النجمة الجميلة كارول سماحة، التي أحب إبداعها وما يصنعه من بهجة، كما أحب bt100 وصناعها والشركاء فيها.

شكرا لـ"كارول"، وشكرا لحضراتكم جميعا.