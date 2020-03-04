شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: اجتماع عاجل مع القائمين على ألعاب الأطفال خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الاهتمام بالمستثمر المحلي، يأتي على رأس أولويات الدولة، و الحكومة تسعى جاهدة لحماية استثمارات رجال الصناعة وتنميتها عن طريق الاستقرار، الذي يعد أهم عاملا لدعم المستثمرين، متابعة: "دعم الإستثمار عمره ما كان حوافز توفرها الدولة، بقدر ما هو تحقيق لعامل الإستقرار".

وأضافت وزيرة الصناعة، خلال كلمتها اليوم بورشة عمل حزب مستقبل وطن تحت عنوان " الصناعة المصرية قاطرة التنمية "، أن المستثمر المحلى، هو أول عوامل جذب للمستثمر الأجنبي، حيث أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في العمل وفتح مشروعات داخل مصر، ينظر في المقام الأول للوضع الداخلي للمستثمر المحلي، فهو يعتبر مرآة حقيقة لدعم الدولة للمشروعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدفع الدولة، بشكل كبير إلى الاهتمام بالمستثمر المحلي بشكل خاص.

وأعلنت جامع، أنها ستفتح ملف صناعة ألعاب الأطفال خلال الأيام القليلة المقبلة، متابعة:" هنفتحه خلال أيام، خاصة وأنه من أهم الملفات، لأن الألعاب تشكل ثقافة الطفل، وتتحكم فى سلوكياته، ولهذا سيتم عقد اجتماع موسع مع القائمين على الأمر لبحث هذا الملف بالتفصيل والوقوف على كافة التفاصيل به ".

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وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف التعليم الفنى، والتدريب للطلاب، حتى يكونوا نواة للصناعة المصرية فى المستقبل، ولكن لابد من تغيير ثقافة المجتمع بشأن التعليم الفنى، خاصة وأن هناك عدد من الدول العظمى تهتم بالتعليم الفنى جدا، لانه نواة حقيقة للصناعة ".

ولفتت الوزيرة، إلى أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة يتم العمل فيه من خلال الاستفادة بالموارد المحيطة، لتعظيم الاستفادة، لعدم رفع أسعار المنتجات مما يساهم بشكل كبير على المنافسة .