فيديو.. هل ستصلى اليوم لرفع وباء كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعوات تطالب بأداء الصلاة الجماعية في توقيت موحد اليوم الثلاثاء، استغاثة ودعاء لله برفع وباء كورونا عن الأرض، بعد انتشاره بشكل متزايد في العالم. "الخليج 365" يوضح في الفيديو التالي حقيقة دعوات الصلاة لرفع وباء كورونا ورد الأوقاف والأزهر على هذه الدعوات: 1.انتشرت خلال الساعات الماضية دعوات على السوشيال ميديا للصلاة في كل دول العالم في وقت موحد للدعاء برفع وباء كورونا وإنقاذ البشر منه Advertisements 2- الصلاة تضم جميع الأديان المسلمين والمسيحيين واليهود 3- الداعون لهذه الصلاة حددوا موعدها اليوم الثلاثاء الساعة 20 بتوقيت جرينتش أي 10 مساء بتوقيت القاهرة. 4. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكد "لا مانع من الاجتماع للصَّلاة والدُّعاء لرفع البلاء والوباء "كَوَبَاء كورونا" - فيما رفضت وزارة الأوقاف هذه الدعوات ووصفتها بالمجهولة 6. وحذرت الأوقاف الأئمة من فتح المساجد وإقامة أي شعائر غير المسموح بها - هل ستشارك في الصلاة لرفع وباء كورونا؟

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