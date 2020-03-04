شكرا لقرائتكم خبر عن 14400 ملتقى فكرى تطلقها الأوقاف فى رمضان..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف (14400) ملتقى فكرى ، في شهر رمضان المبارك 1441هـ – 2020م ، بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا، وذلك فى (١٢٠٠) مسجد من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية ، يحاضر فيها أئمة الأوقاف ، ووعاظ الأزهر ، ونخبة من أساتذة الجامعة ، وستركز هذه اللقاءات على القيم الإيمانية ، والأخلاقية ، والإنسانية التي تتناسب وأجواء هذا الشهر الفضيل.

قالت وزارة الاوقاف، ياتى ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب ، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفى إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، واستمرارًا لفاعليات الملتقيات الفكرية التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من العام الماضي ،ومن أهم هذه المساجد :

سيدنا الإمام الحسين (القاهرة) .

السيدة نفيسة (القاهرة) .

عمرو بن العاص (القاهرة) .

يوسف الصحابي (القاهرة) .

الإيمان مكرم عبيد (القاهرة) .

السلطان أبو العلا (القاهرة) .

الجامع الكبير بمدينتي (القاهرة) .

فاطمة الشربتلي (القاهرة) .

عين الحياة (القاهرة) .

الاستقامة (الجيزة) .

مصطفى محمود (الجيزة) .

خاتم المرسلين بالعمرانية (الجيزة) .

المغفرة (الجيزة) .

التوحيد بالهرم (الجيزة) .

علي غريب القناطر (الجيزة) .

أبو العباس (الإسكندرية) .

سيدي جابر (الإسكندرية) .

سيدي بشر (الإسكندرية) .

أبو بكر الصديق (الإسكندرية) .

عمرو بن العاص (الإسكندرية) .

ناصر بنها (القليوبية) .

النور بنها ثان (القليوبية) .

سيدي عواد قليوب (القليوبية) .

أبو بكر الصديق الخانكة (القليوبية) .

الرحمة شبين غرب (القليوبية) .

عبد المجيد قادوس (الغربية) .

الأحمدي طنطا (الغربية) .

الجوهري طنطا أول (الغربية) .

المنشاوي طنطا ثان (الغربية) .

السلام المحلة أول (الغربية) .

الفتح (الشرقية) .

عمر بن الخطاب (الشرقية) .

الكبير بالزقازيق (الشرقية) .

الدكتور عبد الحليم محمود بلبيس (الشرقية) .

النصر أبو حماد أبو حماد جنوب (الشرقية) .

ناصر الأتوبيس (البحيرة) .

الحبشي (البحيرة) .

عثمان بن عفان بحوش عيسى أول (البحيرة) .

القديم إيتاي أول (البحيرة) .

ابن النفيس الرحمانية (البحيرة) .

الشيخ حسانين (الدقهليه) .

عبد الله بن سلام (الدقهلية) .

الفقهاء (الدقهلية) .

إدريس غرب (الدقهلية) .

النصر شرق (الدقهلية) .

ناصر بميدان المنفد (أسيوط) .

عمر مكرم بالجامعة (أسيوط) .

التقوى المدينة شرق (أسيوط) .

الحي القيوم المدينة جنوب (أسيوط) .

مجمع مكة المدينة شمال (أسيوط) .

عمر بن عبد العزيز (بني سويف) .

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المسجد الكبير (بني سويف) .

المحمدي (بني سويف) .

بني سويف الجديدة (بني سويف) .

ناصر الكبير (الفيوم) .

عبد الله وهبة (الفيوم) .

دلائل الخيرات بندر أول (الفيوم) .

النصر طامية أول (الفيوم) .

سيدي طلحة (كفر الشيخ) .

إبراهيم الدسوقي (كفر الشيخ) .

عمر بن الخطاب (كفر الشيخ) .

الكبير سيدي سالم غرب (كفر الشيخ) .

سيدي خميس (المنوفية) .

سيدي شبل (المنوفية) .

الأربعين (المنوفية) .

الغماري (المنوفية) .

الفولي (المنيا) .

صلاح الدين (المنيا) .

الرحمن ملوي (المنيا) .

السيد يوسف بندر الأقصر (الأقصر) .

صلاح الدين بندر الأقصر (الأقصر) .

الناصرية الزينية (الأقصر) .

الإمبابي (سوهاج) .

الكبير بندر (سوهاج) .

النصر طما (سوهاج) .

ناصر (قنا) .

سيدي عبد الرحيم (قنا) .

الوحدة العربية (قنا) .

العمري (أسوان) .

المطار (أسوان) .

الشيخ علي بالمركز (أسوان) .

البحر (دمياط) .

المركز الإسلامي (دمياط) .

أبو بكر الصديق (الإسماعيليَّة).

الإسماعيلي (الإسماعيليَّة) .

العباسي (بور سعيد) .

المجمع الإسلامي ببور فؤاد (بور سعيد) .

المجمع الإسلامي بالخارجة (الوادي الجديد) .

موط الكبير بالداخلة (الوادي الجديد) .

الغريب (السويس) .

الأربعين (السويس) .

الميناء (البحر الأحمر) .

الرحمن الرحيم (البحر الأحمر) .

الصحابة شرم الشيخ (جنوب سيناء) .

المنشية بالطور (جنوب سيناء) .

الكبير شرق (مطروح) .

الخلفاء الراشدون غرب (مطروح) .

النصر بالعريش (شمال سيناء) .

الكوثر بالشيخ زويد (شمال سيناء) .