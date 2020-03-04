14400 ملتقى فكرى تطلقها الأوقاف فى رمضان..اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف (14400) ملتقى فكرى ، في شهر رمضان المبارك 1441هـ – 2020م ، بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا، وذلك فى (١٢٠٠) مسجد من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية ، يحاضر فيها أئمة الأوقاف ، ووعاظ الأزهر ، ونخبة من أساتذة الجامعة ، وستركز هذه اللقاءات على القيم الإيمانية ، والأخلاقية ، والإنسانية التي تتناسب وأجواء هذا الشهر الفضيل.
قالت وزارة الاوقاف، ياتى ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب ، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفى إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، واستمرارًا لفاعليات الملتقيات الفكرية التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من العام الماضي ،ومن أهم هذه المساجد :
سيدنا الإمام الحسين (القاهرة) .
السيدة نفيسة (القاهرة) .
عمرو بن العاص (القاهرة) .
يوسف الصحابي (القاهرة) .
الإيمان مكرم عبيد (القاهرة) .
السلطان أبو العلا (القاهرة) .
الجامع الكبير بمدينتي (القاهرة) .
فاطمة الشربتلي (القاهرة) .
عين الحياة (القاهرة) .
الاستقامة (الجيزة) .
مصطفى محمود (الجيزة) .
خاتم المرسلين بالعمرانية (الجيزة) .
المغفرة (الجيزة) .
التوحيد بالهرم (الجيزة) .
علي غريب القناطر (الجيزة) .
أبو العباس (الإسكندرية) .
سيدي جابر (الإسكندرية) .
سيدي بشر (الإسكندرية) .
أبو بكر الصديق (الإسكندرية) .
عمرو بن العاص (الإسكندرية) .
ناصر بنها (القليوبية) .
النور بنها ثان (القليوبية) .
سيدي عواد قليوب (القليوبية) .
أبو بكر الصديق الخانكة (القليوبية) .
الرحمة شبين غرب (القليوبية) .
عبد المجيد قادوس (الغربية) .
الأحمدي طنطا (الغربية) .
الجوهري طنطا أول (الغربية) .
المنشاوي طنطا ثان (الغربية) .
السلام المحلة أول (الغربية) .
الفتح (الشرقية) .
عمر بن الخطاب (الشرقية) .
الكبير بالزقازيق (الشرقية) .
الدكتور عبد الحليم محمود بلبيس (الشرقية) .
النصر أبو حماد أبو حماد جنوب (الشرقية) .
ناصر الأتوبيس (البحيرة) .
الحبشي (البحيرة) .
عثمان بن عفان بحوش عيسى أول (البحيرة) .
القديم إيتاي أول (البحيرة) .
ابن النفيس الرحمانية (البحيرة) .
الشيخ حسانين (الدقهليه) .
عبد الله بن سلام (الدقهلية) .
الفقهاء (الدقهلية) .
إدريس غرب (الدقهلية) .
النصر شرق (الدقهلية) .
ناصر بميدان المنفد (أسيوط) .
عمر مكرم بالجامعة (أسيوط) .
التقوى المدينة شرق (أسيوط) .
الحي القيوم المدينة جنوب (أسيوط) .
مجمع مكة المدينة شمال (أسيوط) .
عمر بن عبد العزيز (بني سويف) .
المسجد الكبير (بني سويف) .
المحمدي (بني سويف) .
بني سويف الجديدة (بني سويف) .
ناصر الكبير (الفيوم) .
عبد الله وهبة (الفيوم) .
دلائل الخيرات بندر أول (الفيوم) .
النصر طامية أول (الفيوم) .
سيدي طلحة (كفر الشيخ) .
إبراهيم الدسوقي (كفر الشيخ) .
عمر بن الخطاب (كفر الشيخ) .
الكبير سيدي سالم غرب (كفر الشيخ) .
سيدي خميس (المنوفية) .
سيدي شبل (المنوفية) .
الأربعين (المنوفية) .
الغماري (المنوفية) .
الفولي (المنيا) .
صلاح الدين (المنيا) .
الرحمن ملوي (المنيا) .
السيد يوسف بندر الأقصر (الأقصر) .
صلاح الدين بندر الأقصر (الأقصر) .
الناصرية الزينية (الأقصر) .
الإمبابي (سوهاج) .
الكبير بندر (سوهاج) .
النصر طما (سوهاج) .
ناصر (قنا) .
سيدي عبد الرحيم (قنا) .
الوحدة العربية (قنا) .
العمري (أسوان) .
المطار (أسوان) .
الشيخ علي بالمركز (أسوان) .
البحر (دمياط) .
المركز الإسلامي (دمياط) .
أبو بكر الصديق (الإسماعيليَّة).
الإسماعيلي (الإسماعيليَّة) .
العباسي (بور سعيد) .
المجمع الإسلامي ببور فؤاد (بور سعيد) .
المجمع الإسلامي بالخارجة (الوادي الجديد) .
موط الكبير بالداخلة (الوادي الجديد) .
الغريب (السويس) .
الأربعين (السويس) .
الميناء (البحر الأحمر) .
الرحمن الرحيم (البحر الأحمر) .
الصحابة شرم الشيخ (جنوب سيناء) .
المنشية بالطور (جنوب سيناء) .
الكبير شرق (مطروح) .
الخلفاء الراشدون غرب (مطروح) .
النصر بالعريش (شمال سيناء) .
الكوثر بالشيخ زويد (شمال سيناء) .
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