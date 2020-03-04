شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المذيع العالمى ستيف هارفى تشارك بصور جديدة من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر مصر بالعديد من المقاصد السياحية من أبرزها أهرامات الجيزة وما تحتويه من إعجاز فى البناء، مما جعلها قبلة السائحية، حيث حرصت مصممة الأزياء الأمريكية مارجورى هارفى، زوجة المذيع العالمي ستيف هارفى، على قضاء رحلتها الحالية في شوارع مصر المحروسة ووسط أهرامات الجيزة.

نشرت مارجوري هارفي، صورا جديدة من أمام أهرامات الجيزة، وعلقت قائلة :"مارجورى في مصر".

ونشر ستيف هارفى نفس صور زوجته عبر حسابه على تويتر، حيث احتفى بزيارتها ، وسط تفاعل واعجاب كبير من متابعيه وجمهوره.

يشار إلى أن مصممة الأزياء الأمريكية مارجوري هارفي، حرصت منذ أن وضعت قدمها في مصر مشاركة صور وفيديوهات للعديد من المقاصد السياحية منذ ضمنها أهرمات الجيزة وأبو الهول.

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زوجة المذيع العالمي ستيف هارفي، سبق وأن شاركت بمقطع الفيديو الذي بثته لنهر النيل، وقررت خوض رحلتها الأولي داخل نهر النيل بمركب شراعي من منطقة جاردن سيتي الشهيرة، ووثقت هارفي رحلتها الاولي بنشر صورها داخل المركب الشراعي وهي تتراقص مع "المراكبي" وسط سعادتها الغامرة بتلك الرحلة.

ومن داخل نهر النيل، إلى شوارع مدينة القاهرة الساحرة، قررت هارفي خوض رحلة جديدة بركوب "الحنتور" الشهيرة من منطقة وسط البلد لتتجول في رحلة طويلة على كوبري قصر النيل الشهير حتى شارع القصر العيني، وسرعان ما نشرت صورها عبر انستجرام لتجذب الالاف التعليقات من قبل متابعيها اللذين حرصوا على مشاركتها التجربة ومطالبتها بتوضيح تفاصيل الرحلة لتجربتها فيما بعد.