شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الوزيرة تخضع للفحص الطبى فور عودتها من الصين ومتابعتها لمدة 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والوفد المرافق لها سيخضع للفحص الطبي والمتابعة الدورية على مدار 14 يوم فترة حضانة المرض بعد العودة من الصين.

قالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والوفد المرافق لها سيخضعون لمجموعة من الإجراءات والفحوصات العادية، لافتا إلى أنهم سيخضعون للمتابعة لمدة 14 يوما فور وصولهم من مطار بكين.

وتابعت الوزارة: إذا كانت النتائج إيجابية سيتم العزل، وإذا كانت سلبية سيتم ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

Advertisements

وكانت خضعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، أعلنت امس الأول عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وكان في استقبال وزيرة الصحة كلا من نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني ويوجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.