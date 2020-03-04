شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إجراء تحاليل لـ1832 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا جميعها سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها المجمعات الاستهلاكية تعلن صرف 15% من المقررات التموينية لشهر مارس، والتضامن: إعلان أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية خلال أيام. وزيرة الصحة: إجراء تحاليل لـ 1832 حالة مشتبه فى إصابتها بكورونا جميعها سلبية المجمعات الاستهلاكية تعلن صرف 15% من المقررات التموينية لشهر مارس التضامن: إعلان أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية خلال أيام وزيرة الصحة عن الصينيين: تعلمت كيف لشعب أن يضعف أقوى الفيروسات بسلاح الالتزام ابتعدوا عن الآيس كريم والأكل البارد.. أبرز نصائح اليونيسيف للوقاية من كورونا صور.. وزيرة الصحة تخضع للحجر الصحى بمطار بكين.. وتتسلم وثائق مكافحة كورونا الصحة: تطعيم 16 مليون طفل ضد الحصبة الأحد المقبل وزيرة الصحة تعلن سلبية التحاليل لـ 1447 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" الحكومة تستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمى بسبب كورونا Advertisements الحكومة: افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص الأرصاد: غدا ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 28 درجة الحكومة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة المطارات لمواجهة "كورونا" الحكومة:5 حالات أجانب مشتبه فى إصابتهم بكورونا بحميات إمبابة..والنتائج سلبية وزير النقل: افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل 25 إبريل الحكومة تستجيب لأكثر من 400 استغاثة وتلبية الاحتياجات من الأدوية غير المتوفرة وزير الإسكان: توفير وحدات سكنية لموظفى العاصمة الإدارية تسدد ببدل الانتقالات الخارجية الصينية: زيارة وزيرة الصحة تعكس أهمية العلاقات الثنائية والصداقة بين الشعبين الصحة السعودية تخضع مسافري 17 دولة بينها مصر لفحوصات "كورونا" فى مطاراتها الزراعة تطبق قرار دخول حديقة حيوان الجيزة بـ 65 جنيها لـ 5 وفود مدارس اليوم الزراعة: تحصين 1.5 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

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