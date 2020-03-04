شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى مساء اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمكاتب الحجر الصحى بمطار القاهرة، للإطلاع على إجراءات الفحص الطبى على الركاب القادمين والأساليب الوقائية المتبعة بالمطار، رافق الوزير في الجولة المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وتأتى الجولة فى إطار المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الصحية والوقائية التى تتبعها المطارات المصرية فى ضوء الخطة الاحترازية الوقائية التى تطبقها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجدوخلال الزيارة التقى وزير الطيران المدنى بأطقم الحجر الصحى، وأطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التى تتبعها وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الفرق الوقائية والحجر الصحى بالمطار والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معاييرالسلامة الصحية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وكذا الالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية .

وأثنى الوزير على التعاون والتنسيق الجيد بين العاملين بمطار القاهرة الدولى وأفراد الحجر الصحى والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان مشيدًا بما شاهده من تطبيق فحوصات طبية وإجراءات احترازية دقيقة مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدنى منذ ظهور الفيروس وضعت فى مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية

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