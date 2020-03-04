هل تخضع "هالة زايد" لحجر صحي فور عودتها من الصين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والوفد المرافق لها سيخضعون لمجموعة من الإجراءات والفحوصات خلال عودتهم من الصين نهاية الأسبوع الجاري، من بينها قياس درجة الحرارة.

وأضاف "مجاهد" لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر متابعة الوزيرة والوفد المرافق لها لمدة ١٤ يومًا من وصولهم إلى القاهرة، بجانب تحرير كارت متابعة للجميع مثلما يجري التعامل مع أي مواطن قادم من الخارج.

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وأوضح أنه إذا جاءت نتائج الفحص بمطار القاهرة سلبية، لن تكون هناك أي إجراءات استثنائية في التعامل مع الوفد الرسمي، ويتم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مضيفًا: "لا قدر الله إذا كانت النتائج إيحابية يخضع الوفد جميعًا للعزل".

كانت الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، خضعت للفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين أمس الاثنين.

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