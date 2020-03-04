وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أجرى الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، مساء الثلاثاء، زيارة تفقدية لمكاتب الحجر الصحي بمطار القاهرة؛ للإطلاع على إجراءات الفحص الطبي على الركاب القادمين والأساليب الوقائية المتبعة بالمطار، يرافقه المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وذكرت وزارة الطيران المدني - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن وزير الطيران التقى بأطقم الحجر الصحي واطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الفرق الوقائية والحجر الصحي بالمطار، والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار، من أجل تطبيق أعلى معاييرالسلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وكذا الالتزام بالتدقيق الطبي الإجباري المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.

وأثنى الوزير على التعاون والتنسيق الجيد بين العاملين بمطار القاهرة الدولى وأفراد الحجر الصحى والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيدًا بما شاهده من تطبيق فحوصات طبية وإجراءات احترازية دقيقة، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدنى منذ ظهور الفيروس وضعت فى مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.