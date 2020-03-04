نيفين جامع: مناقشة ملف صناعة لعب الأطفال خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، مناقشة ملف صناعة ألعاب الأطفال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت: "في الحقيقة لا توجد دراية كافية بهذا الملف.. ولكن هنفتحه خلال أيام، خاصة وأنه من أهم الملفات، لأن الألعاب تشكل ثقافة الطفل، وتتحكم في سلوكياته، ولهذا سيتم عقد اجتماع موسع مع القائمين على الأمر لبحث هذا الملف بالتفصيل والوقوف على كافة التفاصيل به".

Advertisements

جاء ذلك خلال ورشة عمل "الصناعة وقاطرة النمو"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بحضور وزيرة الصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف التعليم الفنى، والتدريب للطلاب، حتى يكونوا نواة للصناعة المصرية فى المستقبل، ولكن لابد من تغيير ثقافة المجتمع بشأن التعليم الفنى، خاصة وأن هناك عدد من الدول العظمى تهتم بالتعليم الفنى جدا، لانه نواة حقيقة للصناعة ".

ولفتت الوزيرة، إلى أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة يتم العمل فيه من خلال الاستفادة بالموارد المحيطة، لتعظيم الاستفادة، لعدم رفع أسعار المنتجات مما يساهم بشكل كبير على المنافسة .