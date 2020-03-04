بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 4 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على (القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر) دافئ نهارا على (السواحل الشمالية الغربية) حار نهارا على (جنوب الصعيد)، مع وجود شوائب عالقة نهارا على (القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية).
كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4:1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 28
شبين الكوم 12 27
طنطا 11 26
دمنهور 11 25
الإسكندرية 11 24
بلطيم 12 23
مطروح 10 22
السلوم 11 24
سيوة 10 26
بورسعيد 14 23
دمياط 13 22
الزقازيق 11 28
الإسماعيلية 10 26
السويس 12 26
العريش 11 27
رفح 10 26
رأس سدر 12 25
نخل 04 28
نويبع 16 28
طابا 12 26
كاترين 06 22
الطور 13 26
شرم الشيخ 18 28
الغردقة 16 28
مرسى علم 15 27
الفيوم 11 28
بني سويف 11 28
المنيا 10 28
أسيوط 11 28
سوهاج 11 29
قنا 12 30
الأقصر 13 32
أسوان 14 32
أبو سمبل 12 28
الوادي الجديد 09 30
شلاتين 18 30
أبو رماد 17 29
حلايب 20 26
رأس حدربة 19 25
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