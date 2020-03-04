ساويرس يكشف سبب عدم حضوره عزاء مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سبب غيابه عن عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية.

وسأل أحد متابعي ساويرس على حسابه على "تويتر"، بشأن عدم ذهابه إلى عزاء مبارك، ليرد رجل الأعمال: "كنت مسافر للأسف".

كانت أسرة مبارك تلقت العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة الماضي، بعد تشييع الجنازة العسكرية يوم الأربعاء الماضي.