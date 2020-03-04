"قومي المرأة" يشيد بإتاحة المنشآت والأجهزة الطبية بمستشفى بهية للنساء ذات الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

أشادت لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومى المرأة بإتاحة مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي لمبانيه وأجهزته الطبية للنساء والفتيات ذات الإعاقة وتمكينهن من الاستفادة من جميع الخدمات الطبية عالية الجودة التى يقدمها المستشفى.

جاء ذلك خلال تفقد اللجنة للمستشفى ضمن الزيارة التى نظمتها اللجنة للمستشفى مؤخرًا وشاركت فيها النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة اللجنة و مها هلالى مقرر مناوب اللجنة وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

فى كلمتها خلال الزيارة ، أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس ، أن حرص اللجنة زيارة مستشفى بهية يأتى تأكيدا على مشاركة اللجنة في مبادرة "سيدات مصر" التى أطلقتها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة في الفترة من الثامن عشر من فبراير وحتى 18مارس الحالى بالتزامن مع احتفالات أعياد الأم وتستهدف دعم حصول النساء والفتيات المصابات بسرطان الثدي على فرص العلاج في أقصر فترة انتظار بتقليل هذه الفترة من 45يوم الى 21يوما.

وأوضحت هجرس، أن مستشفى بهية بمبانية وأجهزته الطبية المتاحة مكن المرأة ذات الاعاقة من الحصول على خدمات الاكتشاف المبكر وجميع خدمات علاج سرطان الثدى بالمستشفى وأن ذلك ومع توفير أحدث أجهزة التشخيص والعلاج لسرطان الثدى في العالم والعمل وفق أحدث بروتوكولات العلاج العالمية وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماما ودون أى تمييز بين شرائح النساء المصريات يصبح نموذجا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات الطبية في مصر وهو ما يعكس تقديم المجلس القومى للمرأة كل الدعم له حرصا على صحة المرأة المصرية بجميع شرائحها بدون أى استثناء.

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وفى كلمته خلال الزيارة استعرض المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية جهود المستشفى لتقديم خدماته الطبية للنساء ذات الاعاقة، موضحاً أن المستشفى وبمبادرة من فريق العمل قام مؤخرا بتقديم خدمات الاكتشاف المبكر لعدد من النساء والفتيات ذوات الاعاقة السمعية وأن المستشفى جاهز تماما ليتعاون مع لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة للوصول إلى كل شرائح النساء من ذوات الاعاقات المختلفة وتقديم خدمات الاكتشاف المبكر لهن جميعا وتقديم العلاج لمن يحتاج منهن.

وفى كلمتها خلال الزيارة، أوضحت مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة ، أهمية توافر خبرات بين فريق عمل المستشفى تكون مدربة على استقبال وتقديم الخدمة الطبية للفتيات والنساء من ذوات التوحد والإعاقة الذهنية.

وفى كلمتها قالت داليا عاطف، عضوة اللجنة إن إتاحة منشآت وأجهزة مستشفى بهية لكافة النساء ومن بينهن النساء ذوات الإعاقة الجسدية يمكن هؤلاء النساء وبشكل كبير من النجاح في مواجهة هذا المرض .

ومن جانبها أكدت إيمان الزهيري، عضوة اللجنة في كلمتها أهمية توافر مترجم لغة إشارة داخل المستشفى للتيسير على الفتيات والنساء ذوات الإعاقة السمعية وتقديم الخدمات التوعوية لهن بما يضمن استفادتهن القصوى من ذلك.