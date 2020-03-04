"قومي المرأة" يهنئ وزيرة الصحة لحصولها على جائزة التميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لحصولها على جائزة التميز فى تعزيز التغطية الصحية تقديرا لجهودها فى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر من المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لحصول الدكتورة هالة زايد على جائزة التميز، مثمنة جهود وزارة الصحة بقيادتها في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر ونجاحها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بجميع المحافظات.

يذكر أن الجائزة تمنح لعدد محدود من الشخصیات العامة ذات الجهود الواضحة في المجال الصحي، حیث تم منحها خلال السنوات الماضية إلى كل من الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، والأمیر الولید بن طلال، وعمرو موسى، الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وعدد محدود من وزراء الصحة العرب.