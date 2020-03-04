محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لحصولها على جائزة التميز فى تعزيز التغطية الصحية تقديرا لجهودها فى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر من المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لحصول الدكتورة هالة زايد على جائزة التميز، مثمنة جهود وزارة الصحة بقيادتها في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر ونجاحها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بجميع المحافظات.
يذكر أن الجائزة تمنح لعدد محدود من الشخصیات العامة ذات الجهود الواضحة في المجال الصحي، حیث تم منحها خلال السنوات الماضية إلى كل من الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، والأمیر الولید بن طلال، وعمرو موسى، الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وعدد محدود من وزراء الصحة العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة" يهنئ وزيرة الصحة لحصولها على جائزة التميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.