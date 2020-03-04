الأوقاف: ارتفاع عوائد صناديق النذور والخدمات 35% عن العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عائدات صناديق النذور حققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019 / 2020، مبلغًا وقدره (18,027,986) جنيه، بزيادة قدرها 1,626,512 جنيه بنسبة تقدر بنحو 9% عن ذات الفترة من العام المالي 2018 / 2019.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريح اليوم الثلاثاء- إلى أن اللجنة العليا للخدمات الإسلامية وعوائدها حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2019 / 2020 بلغت مبلغًا وقدره 23,190,867 جنيهًا، بزيادة قدرها 6,581.640 بنسبة تقدر بنحو 28% عن ذات الفترة من العام المالي 2018 / 2019.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط الحوكمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في كل شئونها المالية، مما انعكس إيجابا على جميع إيرادات الوزارة وسائر مواردها الذاتية بلا استثناء.