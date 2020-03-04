"رفض طعن المتهمين بقتل مرشح برلماني وتفاصيل اختطاف طفلة بالمطرية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

متهم بقتل ابن شقيقه يطعن مسجل داخل حجز قسم الجيزة "بسبب السجاير"

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالشروع في قتل مسجل خطر داخل حجز قسم شرطة الجيزة، بعد خلاف بينهما على مكان النوم والسجائر.

تجديد حبس متهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطفل، تجديد حبس حدثين متهمين بقتل "كريم. هـ" نجل المذيعة مروة ميمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

النائب العام: تمكين المحكوم عليهم من الطعن على الأحكام خارج دوائرهم

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها.

رفض طعن المتهمين بقتل مرشح برلماني سابق وراهبة بطريق إسكندرية

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض طعن المتهمين بقتل رجل الأعمال عبد الحليم النايض، والراهبة إثناسيا والشروع في قتل آخر، على الحكم الصادر بإعدام أحدهم والمؤبد بحق اثنين آخرين، وتأييد الحكم الصادر.

الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين ببني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بنى سويف، في إتمام الصلح بالنزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف.

بزعم استثمارها في الأغذية.. سقوط مستريح المقطم لاستيلائه على 11 مليون جنيه من المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريح المقطم لقيامه بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية.

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لعدم قدرتها على الحركة.. الحماية المدنية تنقذ سيدة وتنقلها للمستشفى في القاهرة

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، في مساعدة سيدة مُسنة تعذر نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

لسرقة "قرطها الذهبي".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختطاف طفلة بالمطرية

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات اختطاف طفلة من أمام مسكنها بالمطرية وضبط إحدى السيدات لارتكابها الواقعة، وتخصصها في استدراج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية.

قبل تهريبها داخل "مخبأ سري".. ضبط 1182 طربة حشيش و5 كيلو أفيون في السويس

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب شحنة تنوعت ما بين مخدر الحشيش والأفيون" داخل إحدى سيارات النقل بالسويس.

الشرطة تُنقذ طفلاً اُحتجز داخل مسكنه بمنطقة الحدائق

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية في إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل غرفته بمسكنه بدائرة قسم شرطة الحدائق.

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 30 مليون جنيه في تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في تجارة المواد المخدرة.

للصالح العام.. وزير الداخلية يُقرر إبعاد فلسطينيًا وعراقيًا خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 133 لسنة 2020، بإبعاد أحمد ماجد عزمي، (فلسطيني الجنسية، 28 سنة، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

بـ"طفاية وجلابية".. ربة منزل تعترف بقتل زوجها: "مكنش بيصرف عليا"

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية - القبض على ربة منزل متهمة بقتل زوجها انتقامًا منه لسوء معاملته وتحرير شيكات ضدها في القليوبية.