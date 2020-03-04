مصر | العثور على طفل حديث الولادة في الطالبية

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عثر أهالي منطقة الطالبية على طفل رضيع ملقى بأحد الشوارع بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا مفاده العثور على طفل رضيع، حديث الولادة، ملقى بأحد الشوارع بمنطقة الطالبية، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الرضيع، لإيداعه بإحدى دور الرعاية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.