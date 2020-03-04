مصر | بعد مصرع أحدهم.. القبض على 3 عمال لتنقيبهم عن الآثار بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مصرع أحدهم.. القبض على 3 عمال لتنقيبهم عن الآثار بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالحفر تنقيبًا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل حال حفره تنقيبا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، إلى أنه حال حفر العامل للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض، انهالت عليه الرمال ما أسفر عن مصرعه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار تحت الأرض، وتمكنت القوات من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالإشتراك مع المتوفي بالحفر تنقيبا عن الآثار، وعثر على أدوات الحفر، وتحفظت القوات على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة، وأدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.