شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. وزير الأوقاف: يجوز إلغاء صلاة الجمعة وتأديتها ظهرًا في البيوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الثلاثاء، قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء تأشيرات العمرة بشكل مؤقت بالشجاع والحكيم ومبني على قواعد شرعية؛ مؤكداً أنه لا مانع من إلغاء الحج خلال الموسم القادم بسبب انتشار فيروس كورونا في حالة وجود خطر على المملكة العربية السعودية.

وأكد جمعة خلال لقائه مع الاعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية «المحور»، أن الإسلام رسالة للعالم وندعو الله أن يرفع البلاء عن جميع البلدان والرأي العلمي يقول أن فيروس كورونا سينحصر بعد موجة الشتاء؛ مرجعًا أسبابه أنه في حين انتشار فيروس كورونا في بلد مسلمة ولزم الأمر إلغاء صلاة الجمعة من الممكن أن تؤدى ظهرًا في البيوت.. والفتوى في الدين بخصوص هذا الأمر تتبع الرأي العلمي.