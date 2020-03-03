شكرا لقرائتكم خبر عن «هالة زايد في الحجر الصحي 14 يومًا».. «الصحة» تقول كلمتها الأخيرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة من الصين، إنهم سيعودون لأرض الوطن نهاية الأسبوع الحالى، موضحًا أنه سيتم وضعهم في الحجر الصحى فور عودتهم من الصين، وذلك لمدة 14 يومًا.

وكشف متحدث الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن زيارة الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها للصين جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون ومساعدة الصين في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن المسؤولين في الصين قاموا بعمل فحوصات طبية لمعرفة هل هناك أعراض لفيروس كورونا أم لا، موضحًا أن مصر استلمت وثائق فنية حديثة من الصين حول تطور فيروس كورونا.