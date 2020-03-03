شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يكشف أهمية اجتماع السيسي مع قيادات الجيش: «جميع الخيارات مفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب في البرلمان مصطفى بكري سبب اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقيادات القوات المسلحة ومطالبة الجيش بالاستعداد القتالي.

وقال بكري، في تصريحات لروسيا اليوم، إن هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة التعقيد وتحديات تموج بها المنطقة العربية، حيث تضمنت رسالة الرئيس المصري ثلاث نقاط هامة.

Advertisements

وأشار إلى أن الرسالة الأولى هي الاستمرار في ملاحقة العناصر والتنظيمات الإرهابية التي تتآمر ضد أمن البلاد واستقرارها، والرسالة الثانية ضرورة استمرار القوات المسلحة في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

ونوه بأن الرسالة الثالثة هي أن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للدفاع عن أمنها ووجودها وأن قواتها المسلحة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة، أطلع الرئيس على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، خاصة في شمال سيناء.