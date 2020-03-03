شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة» تكشف تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي: محادثات في غاية الأهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في غاية الأهمية وفي توقيت هام، وشمل نقاطًا مهمة أولها تقدير الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية قيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن حول سد النهضة.

وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن ترامب أكد أن توقيع مصر على الاتفاق له دلالة على صدق الإرادة السياسية في التوصل إلى حل لملف سد النهضة، لإحداث التوازن بين مصالح الدول الثلاث، ومصلحة إثيوبيا في التنمية وحق مصر في مياه نهر النيل.

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وتابع: «الرئيس السيسي وجه الشكر إلى ترامب على جهوده وجهود الإدارة الأمريكية لبلورة الاتفاق حول سد النهضة وأكد الرئيس الأمريكي ترامب أن الجهود الأمريكية مستمرة مع الدول الثلاث للتوصل إلى حل والانتهاء من عملية التوقيع».

وأوضح أن «الاتفاق الذي وقعت عليه مصر هو اتفاق لا يمنع بناء سد النهضة والاتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل وجريان وسريان المياه إلى مصر ولا يمس حق إثيوبيا في بناء السد وحقها في التنمية وتوليد الكهرباء».

وقال إن «الجانب الأمريكي أكد في الاتصال الهاتفي أن أمريكا مستمرة في تقريب وجهات النظر لحل الأمر»، مشيرا إلى أن مصر قدمت كل ما لديها ووقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق بما يؤكد حسن النية وفي الفترة المقبلة.