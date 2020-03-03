شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: ندرس إقرار تشريع يجرّم شائعات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع وزارة الصحة لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وتابع حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الدكتورة هالة زايد بذلت مجهودا متميزا في ملف مواجهة كورونا بجرأة وشفافية»، منتقدا السخرية من جهود وزيرة الصحة.
وأكد أن البرلمان يتابع الجهد المتميز لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة لإدارة ملف فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكثف جهود الرقابة على كافة الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة أي محاولة لاستغلال أزمة كورونا.
وأشار إلى أن مجلس النواب يدرس إقرار تشريع لمواجهة شائعات مواقع التواصل الاجتماعي لتصل العقوبة إلى الحبس والسجن الوجوبي.
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