شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: هناك مشاكل فنية في إنشاء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 5 سنوات، وترتب عليها جلسات فنية وسياسية وكان من المفترض في الاجتماع الأخير بواشنطن التوقيع على الاتفاق بعد مراجعة كل النقاط الفنية، ولكن إثيوبيا تغيبت بشكل عمدي لإعاقة مسار المفاوضات وكان من المستغرب عدم حضور إثيوبيا.
وأضاف «السباعي» في مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، الثلاثاء: «رغبة إثيوبيا في الحصول على المزيد من الوقت لدراسة الأمر، شيء مفاجئ ونحن أجرينا مفاوضات كاملة ومكثفة خلال 5 سنوات».
وذكر أن «بند رقم 5 من الاتفاقية ينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء»، مؤكدًا أن «هناك مشاكل فنية في إنشاء سد النهضة وهذا ما حاولنا التأكيد عليه، وهناك دراسات فنية لم تستكمل مثل أمان السد البيئي والاجتماعي والاقتصادي».
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