شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتقل مصور مغسلة الجثث الجماعية فى قم..أعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات الإيرانية القبض على مصور الذى نشر فيديو غسيل وتكفين الموقع في مدينة قم، أثر إصابتهم بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة العربية، أن الفيديو أظهر تكدس الجثث ضحايا فيروس كورونا بإحدى المغاسل في مدينة قم الإيرانية، حيث تأخر دفنها لأيام لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة لدفنها من قبل السلطات المعنية، وفقا للتقرير.

وقال أحد الأشخاص كان متواجدا خلال التقاط الفيديو أن تلك الجثث المكدسة بقي لأكثر من 6 أيام متواصلة، مشيرا إلى وفاة العشرات يوميا في المدينة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

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من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام، أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحص الخاص بهذا الفيروس. وحسب موقع إرم نيوز، قال الصحفى حسين فقهي، "لقد بلغنى أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية (محمد جواد ظريف)، قد تأثر أيضا بفيروس كورونا المستجد، والتحق بقافلة المسئولين المصابين بهذا الفيروس".

يشار إلى أنه بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 1500 وحالة، في آخر إحصائية حتى 2 مارس الجاري، ووصلت الوفيات إلى 66 وتحتل إيران المركز الثاني بعدد الوفيات جراء هذا الفيروس بعد الصين، والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.