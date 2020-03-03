شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نثمن احتفالية bt100 ودورها فى إبراز النجاحات الاقتصادية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بالاحتفالية الهامة التى تنظمها مؤسسة الخليج 365، والتى تتمتع بأفضل المعايير المهنية والحيادية، لافتا إلى أهمية دور الإعلام الذى يلعب دور هام فى ظل ما تشهده مصرنا الحبيبة من تقدم ملحوظ فى شتى المجالات وارتفاع فى معدلات النمو وانخفاض فى معدلات البطالة.

وأشار "مدبولى"، خلال كلمته والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبى وجذب المزيد من الاستثمارات بجانب حرص الدولة المصرية على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تقوم بها.

وقال "مدبولى"، نثمن احتفالية bt100 ، التى أبرزت فى عامها الثالث على التوالى النجاحات الاقتصادية فى مصر بالقطاعات المختلفة، ومساهمتها فى دعم الاقتصاد المصرى، وهو ما تعكس من تكريم تلك الشخصيات والشركات من مجهود كبير فى مجالاتهم المختلفة، مما انعكس إيجابيا على السوق المصرى والمؤشرات الاقتصادية والأداء المالي، ويتوج كل ذلك حجم الإنجاز المتحقق من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونفذته الحكومة ومؤسساتها فى نمو وتطوير الاقتصاد والاستثمار والتى بدأت نتائجها فى الظهور وأصبح محل إشادة دولية.

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وتابع :"هذه الاحتفالية تعد بمثابة شكر وعرفان لقادة القطاعين الحكومى والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيعا للشركات الأخرى على تحسين الأداء وتطويرها وأساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية".

واستطرد :"أن الدولة تقدر الدور الهام للإعلام والأفكار التى يطرحها الكتاب والصحفيين وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها، فالإعلام له دور كبير فى نقل الصورة للرأى العام فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، وما نقوم به من إجراءات حيال التحديات، وذلك بموضوعية وحيادية.

وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية فى مصر تقوم بدور فعال فى دعم قاطرة الاقتصاد الوطنى، كما تلعب دوراً فى غاية الأهمية وتعد ركيزة أساسية من ركائز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال مصر، وذلك من خلال تسليط الضوء وممارسة دورها الأساسى عبر رصد وتوثيق ما تحققه على أرض الواقع من مشروعات وطنية تصدرت مرتبة متقدمة.

وأضاف أن المعارك التى خاضتها مصر خلال السنوات الماضية جعلتها قادرة على التغلب على التحديات التى تواجهها خلال هذه السنوات، وأصبحت تقف على أرض صلبة بدعم القيادة السياسية ودور المؤسسات الإعلامية.