شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في قصف سورى على إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب أكثر من 10 جنود من القوات التركية، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش السوري، استهدفت تمركزات جنود أردوغان في قرية الترنبة والمسطومة بريف إدلب.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء، قتل 4 عناصر من القوات التركية وأصيب 7 آخرين، جراء قصف مدفعي من قبل الجيش السوري.

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النظام على تمركزات القوات التركية في قرية الترنبة والمسطومة بريف إدلب.

وكثف الجيش السوري، قصفه الصاروخي، على مواقع تابعة للقوات التركية تتمركز في محيط قرية الترنبة غرب سراقب والمسطومة.