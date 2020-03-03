شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 18% من المقررات التموينية شهر مارس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينيةالمدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى ، وأنه تم صرف ما يقرب من 18 % من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن ، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعمالمخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات ، وهو 50 جنيها.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كمياتكبيرة من السلع التموينية بكمياتكبيرة، خاصة السلع الأساسيةوتكفى احتياجات المواطنين لعددةأشهر بجانب أيضا توفير كميات منكافة السلع الغذائية الحر ومنتجاتاللحوم والدواجن بمنافذ المجمعاتالاستهلاكية وفروع مشروع"جمعيتى" فى كافة المحافظات،وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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وكانت وزارة التموين والتجارةالداخلية قد استعدت لموسم الشتاءبالعمل على تأمين مخزوناستراتيجى من السلع الأساسيةللمحافظات ، خاصة المناطقالحدودية مثل شمال وجنوب سيناءومطروح والبحر الأحمر وكافةالمحافظات النائية ، منعا لحدوث أىأزمات فى حالة تعطل سير السياراتالمحملة بالسلع إلى هذه المحافظاتخلال حدوث الأمطار والسيول، حيثتم توفير جميع السلع خاصة السكروالزيت والمكرونة والبقولياتومنتجات اللحوم والدواجن وغيرهامن السلع الأخرى بكميات كبيرة،وكذلك توفير أرصدة من الدقيقللمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين،وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى،وزير التموين والتجارة الداخلية، كانقد التقى اللواء محمود شعراوى ،وزير التنمية المحلية ، وذلك لتنسيقالجهود والأعمال ما بين المحافظين ،ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات ،بهدف متابعة سير المنظومةالتموينية فى كافة محافظاتالجمهورية خاصة سير منظومةالخبز، بالإضافة إلى توجيه كافةالمسئولين في المحافظات ومديرياتالتموين باتخاذ الإجراءات اللازمةلتشديد الرقابة والمتابعة والجولاتالميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز،و متابعه سير عمل المنشآتالتموينية المختلفة .