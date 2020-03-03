شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عودة الوفد المصرى من الصين نهاية الأسبوع وسيخضع للحجر الصحى 14يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث وزارة الصحة من الصين، إنهم سيعودون لأرض الوطن نهاية الأسبوع الحالى، موضحًا أنهم سيتم وضعهم فى الحجر الصحى فور عودتهم، وذلك لمدة 14 يوما، مضيفا أن زيارة الدكتور هالة زايد والوفد المرافق لها للصين جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون و مساعدة الصين فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزيرة الصحة فور وصولها الصين التقت بـ وزير الصحة الصيني، وتحدثا عن التعاون المشترك، مشيرا إلى أن المسئولين فى الصين قاموا بعمل فحوصات طبية لمعرفة هل هناك أعراض لفيروس كورونا أم لا.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء تحاليل لـ 1832 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر بداية من شهر يناير الماضى وحتى اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتى الشخصين الأجنبيين والذى تم الإعلان عنهما مسبقًا.

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وأضحت وزيرة الصحة والسكان أنه لم يثبت إيجابية أى حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحى، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحى.

وأضافت "زايد" أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرًا إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، موضحة أنه تم حصر المخالطين له وإجراء التحاليل اللازمة لـ 7 منهم وجاءت نتائجها سلبية للفيروس، وتم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.