شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل المدارس فى الإمارات لمدة شهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أنه تم تعطيل المدارس لمدة شهر فى الإمارات بسبب كورونا، اعتبارا من الأحد، وتقديم إجازة الربيع.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

كانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت أمس الاثنين، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، نيتها التنسيق مع سفارة إيران لديها من أجل إجلاء مواطنيها من هناك وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة مواطنى الدولة المتواجدين خارج البلاد والذى يعد من أولويات سياستها الخارجية، بحسب البيان.

وأعلن البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع سفارة الدولة فى طهران، بادرت لإجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أراضيها.

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كما أوضح البيان أن هذه الخطوة أتت فى ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى عدد من الدول.

كما تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحى على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قررت قبل أيام، منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت حينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.. كما يرجى من المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل فى خدمة تواجدى".