شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح فى bt100: اختيار المؤسسات الفائزة جاء بمعايير منضبطة وشاملة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365”، بالحضور والمشاركين والمكرمين فى حفل توزيع جوائز bt100 في دورتها الثالثة، مؤكدا أنه فخور بما أحرزته الجائزة من حضور وثقل فى الأوساط الاقتصادية والوطنية، وما يتردد لها من صدى فى المنطقة.

وأضاف رئيس تحرير ”الخليج 365”:"إننا إذ نلتقى على شرف الاحتفاء بزُمرة من الناجحين، أفرادا ومؤسسات، نقف الآن على تجربة أكثر نضجا وثباتا، بعدما خطت الجائزة إلى آفاق أرحب، وحققت أكثر مما كنا نتوقع، إلى الحد الذى يُمكننى معه القول بثقة مطلقة إن bt100 الآن غير ما كانت عليه فى العام 2018، وإنها باتت قوية ومُتحققة، بعدما اشتدّ عودها ووطدت روابطها بالمحيط الاقتصادى".

وأوضح رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” أن "هذا فرض علينا أن نلتفت إلى تلك الظاهرة السنوية بعمق أكبر، ساعين إلى ترسيخ فاعليتها، وإكسابها شخصية اعتبارية مستقلة، بما يعزز النجاح ويُعظّم التطلعات المستقبلية".

وأكد الكاتب الصحفي خالد صلاح أن فريق عمل الاحتفالية عمل فى الدورة الحالية على تطوير الجائزة وإعادة هيكلتها، وإرساء قاعدة متينة لإدارة تفاصيلها الفنية والتحكيمية، واستعان بنخبة من أبرز الفاعلين فى الاستثمار وأسواق المال والإعلام وقياس الرأى.

ولفت الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365” إلى أن اللجنة وضعت حزمة من المعايير المنضبطة والشاملة، تبحث أداء المؤسسات على أصعدة عدّة، منها: الشفافية، والحوكمة، والإنتاج، ونمو الأرباح، وعوائد المساهمين، والإسهام فى الناتج المحلى، ومواكبة التطوير والأبحاث، والمسؤولية الاجتماعية، والشراكة مع القطاع العام، وتوليد الوظائف، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة، ومراعاة السلامة البيئية، والتفاعل مع الإعلام، وأخيرا معدلات رضاء العملاء.

وأضاف خالد صلاح: "طبقنا حزمة من المعايير فى الدورة الراهنة، وسنتوسع بدءا من العام المقبل، مع إتاحة المشاركة فى الجائزة من خلال التقدم المباشر، وستضع أمانة bt100 نسخة من المعايير وخطة الهيكلة بين أيديكم، ونعمل في المدى القريب على التوسع المؤسسي والفني، آملين أن نطلق مطبوعة اقتصادية وفنية متخصصة للجائزة، وأن تمتد مظلتنا لتشمل المؤسسات والعلامات الأجنبية البارزة في السوق المصرية، وصولا إلى التوسع بالجائزة وإقليميا وعالميا، لتكون مؤسسة لتقييم الجدارة وفاعلية الاستثمار وتوثيق أنشطة المؤسسات ونجاحاتها، مستمدة القوة من مجتمع الأعمال، ومساندة له في اتجاه مزيد من النموّ والاستدامة".

وفي ختام كلمته في الاحتفالية وجه الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365”، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على شمول جائزة bt100 برعايته الكريمة للعام الثاني على التوالي، كما شكر الرعاة والداعمين، ورموز الاقتصاد والإعلام أعضاء لجنة التحكيم الكرام، كل من: وزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان، ووزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، ووزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان، ورئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي، والمدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح.

كما شكر الإعلاميين: ألبرت شفيق رئيس مجموعة قنوات on ، ومحمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن ، ومحمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، ومحمد عبد الباقي رئيس تحرير مجلة Business Today ، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة.

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وأشار الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365” إلى أن خطة تطوير الاحتفالية تضمنت تحويل الجائزة إلى عُرس سنوي يواكب حالة الاحتفال والنجاح، وينطلق من تلك الدورة، مع النجمة الجميلة كارول سماحة، التي أحب إبداعها وما يصنعه من بهجة، كما أحب bt100 وصناعها والشركاء فيها.



خالد صلاح



الكاتب الصحفى خالد صلاح



خالد صلاح باحتفالية BT100



خالد صلاح خلال إلقاء كلمته باحتفالية BT100



خالد صلاح خلال إلقاء كلمته بالاحتفالية



خالد صلاح رئيس مجلس إدارة الخليج 365



خالد صلاح يرحب بالحضور فى الاحتفالية



خالد صلاح يلقى كلمة باحتفالية BT100